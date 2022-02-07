/677842/الليلة-فريال-يوسف-تكشف-كواليس-عودتها-للتمثيل-ببرنامج-واحد-من-الناس

تحل الفنان المتألقة فريال يوسف ضيفة على برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدمه الإعلامي الشهير عمرو الليثي، وذلك في مساء اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر فبراير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة فريال يوسف مع عمرو الليثي الليلة

وتكشف فريال يوسف خلال حلقتها مع عمرو الليثي في مساء اليوم، تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية والفنية، وعودتها للتمثيل مرة أخرى من خلال فيلم «ماكو»، وكيف استقبلت سيناريو العمل، فضلا عن نجاحاته في السينما المصرية.

فريال يوسف تتحدث عن حادثها الأليم الذي تسبب في ابتعادها عن الفن

ومن المقرر أن تتحدث فريال يوسف أيضا عن أسباب ابتعادها لمدة عامين عن الفن نتيجة تعرضها لحادث والذي كان متزامنا مع تصويرها فيلم محمد حسين مع النجم محمد سعد.

فيلم ماكو لفريال يوسف

ويطرح فيلم «ماكو» فكرة جديدة ضمن أحداث مستوحاة من الحقيقة، ومحاولة الاقتراب من حطام العبارة التي حتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء حادث غرقها، ويظهر في الإعلان دخول الأبطال في مواجهات مرعبة مع أسماك القرش، التي تطاردهم حول الحطام بل وداخله أيضا.

قصة فيلم ماكو

وتدور أحداث فيلم «ماكو» حول رحلة غوص في أعماق البحر الأحمر للوصول إلى حطام العبارة سالم إكسبريس، التي غرقت في ديسمبر 1991، وبعد الفيلم هو أول عمل درامي يقترب من قصة العبارة، التي غرقت بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

أبطال فيلم ماكو

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومنهم مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.

وتستعد منصة شاهد الإلكترونية، لعرض الفيلم الدارمي التشويقي «ماكو» خلال الفترة القليلة المقبلة، أتى ذلك بعدما بعدما أثبت نجاحه في السينمات المصرية.

هذا وقد حكى الفنان الشاب عمرو وهبة موقف كوميدي تعرض له أثناء تصوير فيلم "ماكو" المنتظر عرضه في السينمات أول شهر سبتمبر المقبل، اذ نشر عدة صور من كواليس الفيلم وكتب معلقًا "فضلت سنه ونص اروح جيم، واشيل فى حديد عشان كان عندى مشهد فى فيلم ماكو عالبحر من غير تى شيرت".

تابع وهبة قائلًا " وفى الاخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالى هايله ياعمرو الفورمه بصراحه برافو عليك بس روح البس بقى عشان متبردش”.