"طول عمرك جدع".. من كلمات أغنية رامي صبري لمنتخب مصر

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طرح الفنان رامي صبري في أولى ساعات اليوم 7 فبراير أغنية جديدة باسم مكانك فوق، إهداءًا لأبطال منتخبنا المصري، الذي قدموا أداءًا بطوليًا في مباريات كأس الأمم الإفريقية، ونشرها من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج ترصد طرح رامي صبري لأغنية جديدة إهداءًا للمنتخب

مكانك فوق أغنية رامي صبري الجديدة

أنتشرت أغنية مكانك فوق من غناء رامي صبري، التي أهداها لأبطال منتخب مصر والشعب المصري كله، بعد إظهار بطولة قوية في الملاعب على مدار جميع المباريات التي لعبوها في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي وصل بهم لنهائيات البطولة، والأغنية حصلت على أكثر من 2000 مشاهدة على يوتيوب، خلال الساعات الأولى لطرحها، من كلمات منة القيصي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس توما.

كلمات أغنية مكانك فوق

جدع.. ومن يومك تقول وتقوم وتعمل بدع

ما دي عوايدك ودي إرادتك

فوق انت تقولي مين قدك

ومين زيك هنا لوحدك مكانك فوق

جدع.. تعبت كتير ودا وقت صوتك يتسمع

ودي علينا خلاص جينا ما هو احنا اتشافنا بعنينا

ماعدينا وغنينا بعلو الصوت

ياما قابلنا.. قولنا وقدرنا

في العالي طرنا لمكانا فوق

دي مش جديدة.. تبان بعيدة

لكن علينا دا احنا الملوك

رامي صبري يدعم المنتخب

كان رامي صبري قد دعم المنتخب أمس بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمت الفوز للمنتخب السنغالي، ونشر صورة للاعبي المنتخب على حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب عليها:”رجالة شرفتونا قدام العالم”.

أغنية أحمد جمال الجديدة

كما طرح أحمد جمال أغنية وطنية جديدة منذ أيام، باسم مين في جمالك، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعى، والتوزيع الموسيقي لوسام عبد المنعم، وكلمات الأغنية تقول:

مين فى جمالك يا حبيبتى، ومين أبقى لى غيرك أنتى

ومين جوايا عشقى وهوايا كلى دنيايا انتى انتى

بلدى اللى انا عشت فيها اجمل ايام حياتى

روحى ما تغلاش عليها من عمرى وذكرياتى

انا جنبك مهما يجرى مش هسيب ولا يوم ايديكى

انا شايف فيكى بكرة يا مصر الله عليكى

فاتحة للكل بابك الكل دول اهلك دول صحابك

اول ما تقولى كلمة الكل يعمل حسابك اصحابك

مصر بلد السلام رغم القوة فى ايدينا طول ما الحق معنا محدش يقدر علينا

وحصلت أغنية مين في جمالك أكثر من 61 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ بداية صدورها.