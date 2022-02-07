/677840/انطلاق-قمة-المباحثات-المصرية-الجيبوتية-بقصر-الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بقصر الاتحادية ، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثانى مصر.

دوت الخليج

و أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وذلك في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين، كما استعرض الرئيسان السيسي وإسماعيل حرس الشرف، التقط الرئيسان الصور التذكارية، قبل انطلاق جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيسين.

مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اليوم الاثنين في قصر الاتحادية، مباحثات قمة مع الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفًا عزيزًا علي بلده الثانى مصر حيث من المقرر أن تشهد المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث يحضر المباحثات المصرية الجيبوتية من الجانب المصري ، كل من سامح شكري وزير الخارجية، و اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد استقبل أمس الاحد بمطار القاهرة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثانى مصر.

تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي

وتتميز العلاقات بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.