/677835/بمراسم-رسمية-السيسي-يستقبل-الرئيس-الجيبوتى-فى-قصر-الاتحادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، رئيس جمهورية جيبوتي ، الرئيس إسماعيل عمر جيله، الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي بلده الثانى مصر، وذلك فى قصر الاتحادية. حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وذلك في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين، كما استعرض الرئيسان السيسي وإسماعيل حرس الشرف.
دوت الخليج
ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية مباحثات قمة مع إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي حيث من المقرر أن تشهد المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أمس الاحد ، بمطار القاهرة، الرئيس إسماعيل عمر جيله.
تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي
وتتميز العلاقات بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.
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