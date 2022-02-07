عاجل- الرئيس السيسى يستقبل نظيره الجيبوتى فى قصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره الجيبوتى فى قصر الاتحادية اليوم الإثنين.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره الجيبوتى فى قصر الاتحادية اليوم الإثنين. واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الأحد، بمطار القاهرة الدولى، رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة.

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