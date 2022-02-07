بمشاركة حرفيين.. ورش عمل للمأثورات الشعبية فى الدرب الأحمر (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت ورشة العمل للمأثورات الشعبية، التى تنظمها محافظة القاهرة، فعالياتها بمشاركة مجموعة من الحرفيين فى الأويما والخيامية والأرابيسك وصناعة السبح والزجاج والنحاس والخشب والحلى والذهب وتطعيم المعادن بالفضة فى الدرب الأحمر.





وناقشت ورشة العمل التى حاضر فيها عادل موسى أخصائى توثيق التراث غير المادى، تحت رعاية خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المشكلات التى تواجه الحرفة التراثية وكيفية إنقاذها من الاندثار وسبل وضع مقترح لتعليم جيل جديد من الحرفيين لاستمرار الحرفة. وتأتى الورشة التى شارك فيه أكثر من 30 حرفى ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذى تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 "صون التراث الثقافى غير المادى".

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