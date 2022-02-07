/677820/الأرصاد-ارتفاع-درجات-الحرارة-اليوم-والصغرى-بالقاهرة-11-درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وكذلك السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، في حين يكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

دوت الخليج

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين ، سيشهد كذلك شبورة مائية في الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. حول حالة البحرين الابيض المتوسط والاحمر فتسمح بكافة الأنشطة البحرية، البحر المتوسط:-خفيف الى معتدل ، والبحر الأحمر:- معتدل. وكان طقس أمس جاء مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم ظهرت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00 .