/677817/سعد-الصغير-يتجاهل-أزمته-مع-برلنتي-عامر-ويحتفل-بتكريمه-في-السعودية

انتشرت أنباء تفيد طلاق الفنان سعد الصغير وانفصال زوجته عنه تمامًا، ولم يخرج الصغير ليؤكد هذا النبأ أو ينفيه حتى الآن، ولكنه نشر في الساعات القليلة من صباح اليوم مجموعة من الصورله أثناء تكريمه في السعودية، بعد عرض مسرحية كزانوفا، التي تمعرضها في موسم الرياض

دوت الخليج يرصد تكريم سعد الصغير من السعودية بعد عرض مسرحيته في موسم الرياض

تكريم سعد الصغير في السعودية

واحتفل سعد الصغير من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بتكريمه، من خلال مشاركته مجموعة من مسرحية من بطولته تحمل اسم كزانوفا، عرضت ضمن فاعليات موسم الرياض لعام 2022، وعلق سعد عليها، وكتب:"كل شكر علي التكريم من موسم الرياض"،

وشاركه الجمهور بتعليقات مليئة بالحب والفرح له بهذا التكريم، ومنهم من كتب له:" مبروك ياقلب اختك تستاهل الف تكريم ياحبيبي ودايما في نجاح اكتر واكتر ياسعد بنحبك ياسعد يا عالمي ربنا يخليك لينا يارب"، ومنهم من قال:" تستاهل كل خير يا سعد".

مسرحية كزانوفا في موسم الرياض

وكان قد أعلن سعد الصغير منذ أسبوع مضى، عن عرض مسرحيته الجديدة كزانوفا في موسم الرياض بالسعودية، من خلال نشره لبوستر المسرحية على حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها:"بسم الله الرحيم توكلنا علي الله مسرحيه كازانوفا موسم الرياض إبتداء من 2فبراير السعودية".

وبعدها بيوم واحد نشر سعد صورة له مع فريق عمل المسرحية أثناء البروفات وكتب:"اخواتي وحبايبي نجوم مسرحيه كازنوفا.. الحمدلله sold out، في انتظركم جميعآ تنورنا".

أبطال مسرحية كزانوفا

جمعت مسرحية كزانوفا النجمين حسن الرداد وعمرو يوسف مرة ثانية بعد تعاون واحد بينهما منذأكثر من 15 عام، ويشارك معهما في بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، مثل: نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتم عرضها في موسم الرياض أبتداءًا من يوم الأربعاء 2 فبراير، في الساعة 8 مساءًا.