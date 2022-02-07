القوى العاملة: تعيين 860 شابا منهم 20 من ذوى القدرات الخاصة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 860 شابا، منهم 20 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.





جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1118 شابا، فضلا عن توفير 338 فرصة عمل .

وقال الوزير إن المديرية نفذت قياسا لمستوى المهارة 735 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 9 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ4 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 24 ملف أجنبى يعمل فى نطاق المحافظة.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يناير الماضى قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 483 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضرا، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين، فضلا عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 111 منشأة، وأسفر عن تحرير 29 محضرا سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 85 منشأة يعمل بها 7020 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبد الراضى أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها وديا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه شكوى ، وتبقى 21 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة