/677815/غدا-العرض-الخاص-لفيلم-معالي-ماما-بطولة-بشرى

يشهد غدا الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم «معالي ماما»، داخل إحدى السينمات الشهيرة بالتجع الخامس، وذلك بحضور عدد كبير من أبطاله، على رأسهم الفنانة بشرى، والليثي، وتيام مصطفى قمر.

دوت الخليجيرصد تفاصيل فيلم معالي ماما قبل طرحه غدا

وتبدأ دور العرض السينمائية في استقبال العمل في اليوم التالي الموافق الأربعاء 9 من شهر فبراير.

بشرى تنتهي من تسجيل أغنية «معالي ماما»

وانتهت الفنانة بشرى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد “معالي ماما”، ونشرت صفحة حملت اسم فيلم بشري الجديد البرمو الدعائي للفيلم، والتى جاءت أسم الأغنية بعنوان “ماما ماما”.

وتُعد الأغنية الدعائية لفيلم بشرى الجديد بكلمات المؤلف نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، كما قامت الأغنية بجمع الفنان محمود الليثي ونور إيهاب، وسولى، ياسين أمير.

فيلم معالي ماما

الجدير بالذكر، أنه يناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

آخر أعمال أبطال الفيلم الإجتماعي معالي ماما

قدمت الفنانة بشرى في العديد من الأعمال الدرامية أقربها عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام الذي تم نشره عام 2018، ومسلسل القمر آخر الدنيا الذي قامت ببطولته، وتم عرضه في رمضان 2020.

أما عن محمود الليثي فقدم العديد من الأدوار الكوميدية في الدراما والسنيما، وتألق أيضًا في الأدوار الجدية، مثل دوره في مسلسل بين السما والأرض الذي شاهدناه ضمن السباق الرمضاني الماضي.

بينما شاركت نور إيهاب أدوار عددًا من الأدوار المناسبة لها، وأعجبت الجمهور بأدائها البسيط، وكان آخرها مسلسل ضد الكسر مع الفنانة نيلي كريم في آخر موسم رمضاني.

بشرى في رمضان 2021

وشاركت بشرى، أيضا في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل الأختيار بالجزء الثاني، والذي يحكي عن دور قوات الشرطة المصرية بمواجهة الاخطار التى تعرضت لها مصر، بعد سقوط جماعة الأخوان المسلمين الأرهابة فى عام 2013، والتركيز على أحداث ميدان رابعة العدوية، وأحداث أقتحام قسم كرداسة.

والمسلسل من إخراج بيتر ميمي و تأليف خالد سرحان وبمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، بشرى، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، إنجي المقدم.