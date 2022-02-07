القوى العاملة: تعيين 860 شاباً منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة بالبحر الأحمر

/677816/القوى-العاملة-تعيين-860-شابا-منهم-20-من-ذوي-القدرات-الخاصة-بالبحر-الأحمر

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر قامت بتعيين 860 شاباً، منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1118 شابا ، فضلاً عن توفير 338 فرصة عمل .

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وقال سعفان، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 735 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وحفظ 9 تراخيص عمل لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ 4 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 24 ملف أجنبي يعمل في نطاق المحافظة.

تعيين 860 شاباً منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة بالبحر الأحمر

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 483 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

و فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 111 منشأة ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 85 منشأة يعمل بها 7020 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد عبد الراضي، أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه شكوى، وتبقى 21 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

تعيين 63 شاباً واستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة بكفر الشيخ

هذا وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 63 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1012 شاباً.

وأكد سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عامل بمبلغ 32 ألف جنيه .

و تلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 130 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة.

و في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.