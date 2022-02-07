الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين ١٤٣ مندوبًا مساعداً بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٨. كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بفصل احمد حسن الجريدي معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا قرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٢ بفصل عمر ياسر مسعود معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي. كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كذلك قرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بفصل أحمد عبد الفتاح موسى معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي. ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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