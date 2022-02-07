مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، من أبرزها مباراة أتلتيك بيلباو ضد نظيرة إسبانيول في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض فريق أتلتيك بيلباو ضد نظيرة إسبانيول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساع العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة ساليرنيتانا ضد نظيرة سبيزيا والتي من المقرر غفامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

حقق منتخب السنغال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

وتعد تلك هي الخسارة الأولى لمنتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية، منذ بطولة كأس أمم أفريقيا 1984، ولم يعرف الفراعنة طعم الخسارة بركلات الجزاء خلال 38 عام .

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021