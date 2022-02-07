الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن طقس الأيام المقبل سيكون أفضل من ذى قبل، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنها حذرت من البرودة الشديدة خلال فترات الليل.

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى يومى الأربعاء والخميس المقبلين، لافتة إلى وجود نشاط للرياح وشبورة مائية على معظم الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.