طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تزف بشرى وتحذر (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تميل درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجى خلال 48 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتظل الأجواء شديدة البرودة ليلا تصل الى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأيام المقبلة، سيكون مستقرا على جميع الأنحاء.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" المعروض على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود إلى طبيعتها فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الطقس خلال فترة النهار سيكون شتويا مائلا للبرودة على محافظات شمال البلاد، دافئ على محافظات جنوب البلاد وسيناء.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، مؤكدة: "لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة فى النهار".

وبينت منار غانم، أن درجات الحرارة ستقل تدريجيا ليلا لتصل إلى 10 درجات، ولذلك يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية وعدم الانخداع.