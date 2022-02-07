/677804/محمد-محرم-كتاب-من-عادي-إلى-ريادي-يجيب-على-كافة-الشباب-الطامح-لبدء-المشروعات-فيديو

استعرض الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفاصيل كتابه " من عادي غلى ريادي،م منوها أن فكرته جاءت نظرا للتطلب الواقع عدد من المجلالات للعمل، منوها أنه بداية فكرة عمل كتاب من عادي الى ريادي كان تساؤلات الشباب في البحث عن العمل، وذلك في ظل التغيرات العالمية، حيث اصبح العمل الصفة السائدة في الوقت الحالي.

دوت الخليج

وونوه محرم في تصريحات خاصة لتحيا مصر، ان الكتاب يتحدث عن وجود معادلة بدء المشروع والذي تتكون من 7 عناصر حتى يتم بدء المشروع، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك بحث عن الاعمال المناسبة لصفاته الانسانية والشخصية مشيرا إلى ان الكتاب يجيب على عدد كبير من التساؤلات التي تراود الشباب الذي يأمل في البحث عن العمل.

محمد محرم: كتاب من عادي إلى ريادي يجيب على كافة الشباب الطامح لبدء المشروعات

ولفت ان الكتاب ذكر ان احدى مصادر الدخل هي العمل الحر والمشروع بالاضافة إلى الاستثمار، حيث ان الكتاب ايضا تحدث عن معادلة نجاح المشروع ، كما استعرض الخطوات اللازمة لنجاح المشروع في التخطيط والتنفيذ والرقابة.

جدير بالذكر ان الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال أن كيان التنسيقية له دور كبير في التخلص من الافكار التي كانت تراود الشباب بأن الاحلام قد انتههت، مضيفا:” التنسيقية هي تجربة حقيقة لاثبات أن الأحلام لا تسقط بالتقادم”.

وأكد محمد محرم في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي رسالة لكل شاب مصري علي إختلاف توجهه أن الأحلام لا تسقط بالتقادم ما دام علي أرضية وطنية صحيحة.

وأشار الدكتور محمد محرم أن حلم الشباب في التمكين الحقيقي وليس التمكين الهامشي ، قد تحقق الأن ويشهد عليه الواقع، منوها ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جزء من هدا الواقع.

محمد محرم: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة حقيقية أكدت أن الأحلام لا تسقط بالتقادم

وأضاف، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مختلفين كتوجهات ولكن الجميع علي أرضية مشتركة بينهم روح التعاون والحلم المشترك للحياة في وطن متماسك متقدم، مؤكدا ان لا تميز داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الا بالرقم القومي، وليس لأي اعتبارات اخري .

وأشار محمد محرم أن إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل جائحة كورونا، بهذه الأجواء وبهذا الإقبال الشديد، والدعم المقدم للعارضين والناشرين، دليل علي أن أحلام الشباب قيد التحقيق.