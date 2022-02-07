/677803/استغلت-مشاهدة-الأب-مباراة-مصر-أم-تقتل-أولادها-في-أبنوب-بأسيوط

حالة من الحزن والفزع وقعت في مركز ومدينة إبنوب بمحافظة إسيوط، نتيجة لوقوع حادث أم تقتل أبنائها بمركز ومدينة أبنوب بجوار شارع بنك مصر حيث قامت بقتل أبنائها ولد وبنت وقامت بضرب نفسها.

وقال "شهود عيان" أن الأم كانت بالمنزل مع أبنائها وتعاني من مرض نفسي وزوجها كان يشاهد مباراة مصر والسنغال أم تقتل أولادها في إبنوب بمحافظة أسيوط وتابع شهود عيان، فوجئا الزوج أن الأم ذبحت الإبن بمسكنها والذي يتراوح عمره خمس سنوات والبنت حوالي أربع سنوات تدعي "ع ،م ،ش". دوت الخليج كما تلقي مدير أمن اسيوط، اللواء عمر السويفي بلاغا من مركز شرطة أبنوب يفيد بوجود حادث أم تقتل ابنها وبنتها بأبنوب بجوار بنك مصر. علي الفور إنتقلت قوات الأمن وتم نقل البنت الي مستشفي أبنوب المركزي وتم تحويلها إلى مستشفي أسيوط الجامعي وتبين الإصابات عبارة عن طعن في البطن وخورج الأمعاء ويوجد بها ضربات في الرأس. وبالنسبة للولد متواجد بمسقط رأسه في منزله تحت تصرف النيابة. وألقت قوات مركز شرطة أبنوب، القبض علي الأم لمعرفة ملابسات الواقعة والتحقيق بها وفي انتظار الطب الشرعي لأستخراج تصريح الدفن والتحقيق في هذا الحادث البشع.

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