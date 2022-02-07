«كدة كدة أبطال».. هكذا استقبل نجوم الفن هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال

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انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم بفوز السنغال باللقب، ولكن يستمر دعم النجوم لمنتخبنا الوطن، ولكل لاعبيه الذين قدموا أداءًا بطوليًا خلال كل المبارايات الصعبة السابقة، جلعهم يضعون اسم مصر في النهائيات.

دوت الخليج يرصد الفنانين اللذين يدعمون المنتخب الوطني بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية

أمير كرارة يدعم المنتخب المصري

نشر الفنان أمير كرارة صورة تجمع أبطال المنتخب المصري بما فيهم محمد صلاح وحارس المرمى أبو جبل، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها:"شكرًا يا رجالة"، وصاحب تعليقه بصورة علم جمهورية مصر العربية.

أحمد أمين يدعم لاعبي منتخب مصر

بعد فوز السنغال بلقب أبطال الأمم الإفريقية، أعلن الفنان أحمد أمين دعمه للأبطال منتخبنا الوطني من خلال خاصية الستوري عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب:"شرفتونا يا أبطال"، وصاحب تعليقه بعلم مصر وإيموجي التصفيق، مما يدل على الفخر من أداء اللاعبين في المباريات الماضية.

دعم حنان مطاوع للاعبي المنتخب الوطني

نشرت حنان مطاوع صورة مجمعة للاعبي المنتخب المصري، من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، ومكتوب عليها"كده كده أبطال"، وعلقت عليها وقالت:"فخوره بكم يا أبطال"، وذلك رغم فوز السنغال بالبطولة.

إسعاد يونس تدعم اللاعبين المصريين بعد فوز السنغال

أعادت الفنانة إسعاد يونس نشر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة مجمعة من أحد الحسابات الأخرى، لأبرز اللاعبين في منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومعهم المدرب البرتوغالي كيروش، مكتوب عليها شرفتونا يا رجالة، وعلقت عليها قائلة:" هارد لاك يا رجالة".

دعم محمد ثروت لأبطال المنتخب المصري

نشر الفنان محمد ثروت صورة للاعبي المنتخب المصري من أحد المباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وعلق عليها وكتب:" عملتوا اللي عليكم وكنتم رجالة .. هارد لاك لكل المنتخب".

روجينا تدعم منتخب مصر

وشاركت الفنانة روجينا صورتين لأبطال المنتخب المصر وصورة لعلم مصر، عبر حيابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت أسفلها كاتبة:" شكرا يارجالة شرفتونا"، وذلك بعد فوز المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفرقيقية.

صابرين تحيي المنتخب الوطني

أما عن الفنانة صابرين فكتبت عبر موقع «انستجرام»:" رجاله ياولادنا رجاله"، وصاحبت تعليقها بإيموجي التصفيق وكررته عدة مرات لإظهار تشجيعها لهم رغم النتيجة النهاية للبطولة.

هاني سلامة يعبر عن شعوره تجاه المنتخب المصري

وأعرب الفنان هاني سلامة عن شعوره تجاه لاعبي المنتخب الوطني بعد خسارته أمام نظيره السنغالي.

وقال سلامة:"متزعلوش.. انتوا أبطال ورجالة وعملتوا اللي عليكوا وهنفضل فخورين بيكم سواء رجعتوا بالكأس أو من غيره"، وذلك من خلال نشره لأبطال المنتخب عبر حسابه على موقع إنستجرام.