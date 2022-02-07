«الإنجليزي مينفعش».. ياسمين علاء توضح لتحيا مصر كيفية التواصل مع الكوريين

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كشفت البلوجر المصرية الكورية ياسمين علاء حول المواقف التى تعرضت لها خلال ذهابها إلى كوريا، وذلك أثناء ندوتها في موقع دوت الخليج حيث حاورتها الكاتبة الصحفية دينا دهب رئيس قسم الفن بالموقع، أن عندما سافرت وتم سؤالي عن بلدي الأم، ظهرت أن الحضارة المصرية معروفة بشكل وأسع جدًا.

دوت الخليجترصد الرؤية الكورية لمصر من خلال البلوجر ياسمين علاء

وقالت ياسمين علاء عن رؤية الشعب الكوري لمصر:”هما شايفين أن مصر عباة عن أبو الهول أهرامات وصحراء وفراعنة، مفيش رؤية عن الثقافة المصرية أو أفلام زمان لتوضيح معرفتنا، وأحنا فى ناس مصريين ظهرت فى برامج التلفزيون الكوري لتقديم معالم العالم الشسياحة وكانت منها مصر، وذلك لإلغاء معرفة الأفلام الكلاسيكية المحفورة بداخل أذهانهم عن مصر”.

الرؤية المصرية للشعب الكوري

وأضافت ياسمين عن الفكرة المصرية إتجاة الشعب الكوري:” جاءت رؤية المصريين لكوريا بسبب الدراما الكورية التى أثارت العديد من الضجة، حيث أن هناك رسائل كثير بتأتي من بنات لم يتعدوا سن الرشد برغبتهم بالسفر إلى كوريا، بس الناس لا تعلم بأن كوريا من البلاد التى تحتاج إلى سوق عمل كبير لغلاء أسعارها السويقية فى الشارع، كماأن يجب تعليم اللغة الخاصة بهم، حتي تستطيعى التعايش بأي لغة أخرة مثل الأنجليزي”.

وأوضحت البلوجر المصرية عن شكل ألطلبة فى كوريا حتي يتم قبولهم فى الوظائف بعد الدراسة: “من أحد ثقافتهم يجب على الشاب او الفتاة الشغل حتى لو كان طالب، وذلك حتي يتمكن من العمل بعد فترة التخرج، لان من أساسيات القبول للوظيفة، ولو أنت حديث التخرج بيسالك أنت أشتغلت بجانب دراستك فى أية، ولو أنت لم تعمل أو أسست شغل خاص بك، من الممكن خروج من المقابلة ورفضك نهائيًا.

ياسمين علاء توضح عن سبب دخولها عالم اليويتوب

ونوهة أيضًا خلال أقامة خارج مصر عن أكثر حاجة مشوره بيها كوريا بجانب الأكلات الشعبية: “الادوات التجميل من أشهر الاشياء التى بيهتموا بها الشعب الكوري، وأن البنات لو شاهدوا أحد أنهم غير ملتزمين بحط الميكاب، أن هذا شئ غريب، بس الميزة أن الأدوات العناية بالبشرة بتكون من الطبيعة كل حاجة عندهم طبيعي، والكريمات والميكاب ده من الأدوات اليومية، حيث لا يفوت يوم إلا وأن يتم وضعها”.

وكشفت البلوجر ياسمين علاء عن وظيفتها بجانب الترجمة فى كوريا:”أنا حاليًا بشتغل فى الترجمة لـ3 لغات ( الكورية – والأنجليزية – والعربية )، ولكن الترجمة بتختلف لوجود العديد منها، بجانب بقوم بتدريس اللغة الكورية للأجانب المقيمن فى البلاد، ودخلت عالم اليوتيوب بسبب أن عايز أشارك الناس الموجودين فى مصر الأشياء الذي أرها خلال إقامتي فى دولة من دول أسيا.