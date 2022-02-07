موعد بدء الأوكازيون الشتوى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان لها، إنه على من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .

ومن جانبه، وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير جميع الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.