/677796/بركلة-جزاء-وحيده-إدوارد-ميندي-يتوج-بجائزة-أفضل-حارس-لأمم-إفريقيا-2021

توج الدولي السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى بلادة بجائزة أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا 2021، بعد نجاح منتخب بلاده في التتويج بالبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك إدوارد ميندي بجائزة أفضل حارس في البطولة، والتي شارك خلالها في خمسة مباريات، ولم يتوج بأي جوائز فردية طوال أحداث البطولة ليختتمها بالجائزة الكبرى.

نجح إدوارد ميندي في التصدي لركلة جزاء حاسمة، في الضربات الفاصلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

كما تواجد المصري محمد أبو جبل حارس منتخب بلاده، في المنافسة بقوة، والتي تصدى خلال البطولة لـ 5 ركلات ترجيح، منها واحدة امام ساديو مانى في بداية انطلاقة لقاء النهاية للبطولة.

وصل المنتخب المصري للمرة الرابعة إلى الوقت الإضافي، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي يتصدر فيها الفراعنة على مر تاريخ البطولة، ويصبح أكثر المنتخبات وصول للوقت الإضافي في نسخة واحده.

أهدر الدولي السنغالي ساديو مانى، ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد تحصله عليه من تخل قوي من محمد عبد المنعم، ويحصل على بطاقة صفراء.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال