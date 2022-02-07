«أبطال».. أحمد السقا يشيد بأداء المنتخب المصري أمام السنغال

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دوت الخليجيرصد دعم الفنان أحمد السقا للاعبي منتخب مصر عقب خسارتهم من السنغال

ونشر أحمد السقا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة للأعبي المنتخب المصري معلقًا: “شرفتونا يا أبطال”.

أحمد السقا وراقصه مع الحصان الخاص

وفي وقت سابق، نشر أحمد السقا على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو له وهو راكبًا على حصانه الأسود، ويتراقص الحصان على نغمات أغنية الغزالة رايقة من فيلم من أجل زيكو.

فيديو أحمد السقا والحصان

شارك أحمد السقا متابعيه على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام" فيديو ظهر فيه راكبًا على حصانه الأسود، الذي يتبختر على نغمات أغنية "الغزالة رايقة"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو"، من بطولة كريم عبد العزيز ومنة شلبي، والذي يتم عرضه في السنيمات هذه الأيام، حيث قدم السقا بهذا الفيديو دعايا مجانية غير مقصودة للفيلم، الذي تخطت ‘راداته حتى الآن 15 مليون جنيه.

حديث أحمد السقا عن محمود عبد العزيز

رأى البعض أن أحمد السقا يرد الجميل للفنان الراحل محمود عبد العزيز، من خلال عمل دعايا لفيلم من بطولة ابنه كريم محمود عبد العزيز، حيث سبق السقا وتحدث عن معاملة الراحل محمود عبد العزيز له، وكيف كان يحبه ويهتم به، وقاله له الراحل"أنت ابني الكبير"، وذكر السقا أن الساحر كان يحضر جميع مشاهد السقا في فيلم إبراهيم الأبيض للإطمئنان عليه؛ بسبب الأكشن الذي كان مبني عليه أحداث الفيلم.

وتحدث أيضًا أحمد السقا أنه رغم حضوره مبكرًا عن موعد التصوير، إلا أنه كان يجد محمود عبد العزيز دائمًا حاضرًا في مكان التصوير من قبله، وفي إحدى المرات سأله متعجبًا:"أجيلك أمتى؟!"، هذا إلى جانب ما تعلمه من الراحل عن حب المهنة والإلتزام فيها وإحترامها.

أعمال أحمد السقا

يقوم الفنان أحمد السقا في هذه الأيام بتصوير مسلسل الإختيار 3، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي يقدم فيه دور ضابطًا في جهاز المخابرات المصرية، بجانب أبطال الإختيار 2 كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وعلى الصعيد السنيمائي، يستعد السقا لعرض فيلمين من بطولته، الأول فيلم العنكبوت الذي يشاركه في بطولته منى زكي وظافر العابدين، والثاني هو فيلم السرب، الذي يتشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب السقا، منهم: كريم فهمي، عمرو عبد الجليل، هند صبري، أحمد حاتم، مصطفى فهمي، شريف منير وآسر ياسين.