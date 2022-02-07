/677792/شرفتونا-ورفعتوا-راسنا-نبيل-الحلفاوي-يدعم-منتخب-مصر-بعد-خسارة-كأس-أمم-أفريقيا

دعم الفنان القدير نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني بعد خسارته من السنغال بنتيجة 4/3 برجلات الجزاء بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

دوت الخليجيرصد تعليق نبيل الحلفاوي عقب خسارة المنتخب المصري بطول كأس أمم أفريقيا

وكتب نبيل الحلفاوي عبر صفحته الشخصية “تويتر” قائلاً:”إوعوا حد يزعل.. مش معقول ندلق دش بارد على المجهود الجبار اللي عملوه ولادنا عشان يفرحوا الملايين.”

وتابع الحلفاوي: “زعلكم هيكسرهم وهمه ما يستاهلوش ينكسروا..لازم نفضل فرحانين وفخورين بيهم. شرفونا ورفعوا راسنا ولازم يرجعوا راسهم مرفوعة ويتم استقبالهم استقبال الأبطال”.

ملخص مباراة السنغال ومنتخب مصر

بدأ منتخب السنغال بضغط على على مصر، وحصل على ركلة جزاء مبكره بعد عركلة من محمد عبدالمنعم لإدريسا جناجاي، ليدخل ساديو ماني لتنفيذها، ولكن يتألق أبو جبل ويتصدى لكرة لاعب ليفربول.

ثم بادل منتخب مصر ببعض الهجمات، وكان أخطرهم فرصة من محمد لاح بعد مراوغته لمدافعي السنغال وسددها، ولكن يتصدى لها إدوارد ميندي، وقام منتخب السنغال ببعض الهجمات من الجبهتين عن طريق ماني وإسماعيل سار، ولكن تعامل الونش و محمد عبد المنعم مع الكرات العرضية بشكل ناجح.

وفي الدقيقة 42 سدد محمد صلاح كرة قوية على يسار مرمى السنغال، ليتصدى لها ميندي بشكل مميز في أخطر فرص الفراعنة، واستمرت باقي أحداث الشوط بدون تشكيل أي خطورة أخرى تذكر على مرمى الفريقين، وجاء معظم مجريات اللعب في وسط الملعب، مع بعض التدخلات العنيفة من بعض اللاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني استحوذ منتخب مصر على المبارة وحاول أن يهدد مرمى السنغالـ حتى أتيحت فرصة خطيرة للسنغال في الدقيقة 53 من كرة عرضية لإسماعيلا سار يلتقطها أبو جبل قبل ماني.

وأستمرت كرات السنغال الخطيرة من خلال العرضيان من الأجناب، ولكن تألق أبو جبل وحافظ على نظافة شباكه.

ودخل مروان حمدي وأحمد سيد زيزو وتريزيجيه، بدلاً من عمر مرموش وعمرو السولية ومصطفى محمد، في الدقيقة 59 في أول تغييرات كيروش من أجل تحسين الأداء.

وهدد مروان حمدي مرمى السنغال في الدقيقة 74، من رأسية قوية بعد عرضية أحمد فتوح، ولكنها جاءت بجوار القائم.

كأس أمم أفريقيا

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.