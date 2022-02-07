/677789/وكيل-أول-النواب-يشيد-بالآداء-البطولى-للمنتخب-الوطنى-ويؤكد-أديتم-ما-عليكم- وقدمتم-نموذجا-مشرفا-للرياضة-المصرية

توجه المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب بالشكر، والتقدير لفريق المنتخب الوطنى لكرة القدم، لاعبين، وجهاز فني، مشيداً بالآداء البطولي المشرف والمتميز للاعبين، والروح الرياضية الوثابة التي تحلي بها الفريق في كافة مراحل البطولة الأفريقية،

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وأضاف أن وصول فريق المنتخب إلى الدور النهائى فى البطولة، ونجاحه فى تقديم نموذج مشرف من الآداء الاحترافى المتميز أشادت به كافة الأوساط الرياضية إنما يُعد انجاز رياضي لا يقل فى قيمته عما حققه المنتخب من انجازات فى سجل تاريخه الحافل بالبطولات الدولية والإقليمية.

وشهدت مدرجات مباراة مصر والسنغال بنهائى كأس الأمم الإفريقية مساء الأحد، لافتة إنسانية من وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك فى دعم المنتخب الوطنى، قيامهم برفع صور الطفل المغربي ريان والذي وافته المنية عقب رحلة من الصمود.

وكيل أول النواب يشيد بالآداء البطولى للمنتخب الوطنى، ويؤكد: أديتم ما عليكم وقدمتم نموذجا مشرفاً للرياضة المصرية

وجاءت هذه اللافتة الإنسانية من وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأكيدًا على المعانى الإنسانية التى صاحبت وفاة الطفل والذى ظل فى البئر لفترة طويلة وسط محاولات من السلطات المغربية لإنقاذه إلا أنه بالوصول إليه خرج متوفيًا.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت قد تقدمت بمزيد من الحزن والأسى وفاة الطفل ريان والذي وافته المنية عقب رحلة من الصمود وخالص التعازي لأسرة الطفل، وللشعب المغربي الشقيق ،والإنسانية بأجمعها.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتواجد باستاد أحمد اهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

وكيل أول النواب يشيد بالآداء البطولى للمنتخب الوطنى، ويؤكد: أديتم ما عليكم وقدمتم نموذجا مشرفاً للرياضة المصرية

يشارك في وفد التنسيقية كلا من أعضاء مجلس النواب طارق الخولي، محمد تيسير مطر، إيمان الألفي، خالد بدوي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي، محمد السباعي، علاء مصطفى ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي، أحمد يحيى، مصطفى مسلم، شادي الكردي، عرفات العزب، أدم الطوخي، يوسف شعبان، سليمان جمعة، مينا سنبل، مينا كرم، أحمد فتحي، عمرو البنا، تقى شاهين، إيهاب نبيل، أحمد عبدالصمد، أحمد تامر، شريف الرفاعي، عمرو عبدالعظيم، ريم القاضي، باسم لطفي، إبراهيم رمضان، مريم النجدي، مؤمن سيد، هند عبدالغفار.

ويشارك وفد التنسيقية للمرة الخامسة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وتتمنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة بالبطولة الأفريقية الثامنة.