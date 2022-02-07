/677786/أبو-جبل-رجل-مباراة-مصر-والسنغال-في-نهائي-أمم-إفريقيا

نجح الدولي المصري محمد أبو أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز برجل المباراة، والتي جمعت بلاده مع منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر محمد أبو جبل في مباراة اليوم مع منتخب مصر أمام السنغال، في أكثر من كرة خطيرة على مرماه في اللقاء، والتي كان أخطرها في بداية اللقاء، بالتصدي لركلة جزاء من ساديو مانى.

محمد أبوجبل

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخبين، ليصل للوقت الإضافي ويستمر التعادل السلبي، لكون ركلات الجزاء الفاصة في اللقاء.

وعلق محمد أبو جبل علي جائزته بعد المباراة، وقال: "كنا نستحق الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة".

وأضاف: "بالنسبالي الجائزة "أفضل لاعب في المباراة" دي ملهاش أي لازمة".

مصر ضد السنغال

وفي الدقيقة 42 سدد محمد صلاح كرة قوية على يسار مرمى السنغال، ليتصدى لها ميندي بشكل مميز في أخطر فرص الفراعنة.

واستمرت باقي أحداث الشوط بدون تشكيل أي خطورة أخرى تذكر على مرمى الفريقين، وجاء معظم مجريات اللعب في وسط الملعب، مع بعض التدخلات العنيفة من بعض اللاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني استحوذ منتخب مصر على المبارة وحاول أن يهدد مرمى السنغالـ حتى أتيحت فرصة خطيرة للسنغال في الدقيقة 53 من كرة عرضية لإسماعيلا سار يلتقطها أبو جبل قبل ماني.

وأستمرت كرات السنغال الخطيرة من خلال العرضيان من الأجناب، ولكن تألق أبو جبل وحافظ على نظافة شباكه.

ودخل مروان حمدي وأحمد سيد زيزو وتريزيجيه، بدلاً من عمر مرموش وعمرو السولية ومصطفى محمد، في الدقيقة 59 في أول تغييرات كيروش من أجل تحسين الأداء.

كأس أمم أفريقيا

وهدد مروان حمدي مرمى السنغال في الدقيقة 74، من رأسية قوية بعد عرضية أحمد فتوح، ولكنها جاءت بجوار القائم.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.