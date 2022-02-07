الرئيس السيسى للمنتخب الوطني: أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وشرفتم بلدكم

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وأضاف الرئيس:"ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".