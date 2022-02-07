جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، مساء الأحد: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبى منتخبنا الوطنى لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال فى بطولة كأس الأمم الإفريقية".
وأضاف: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".
واختتم: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يحيى لاعبى المنتخب: كنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.