/677787/السيسي-لـ-لاعبي-منتخب-مصر-أديتم-ما-عليكم--وكسبتم-احترام-الجميع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتفدير للاعبي منتخب مصر على ما قدموه من اداء بطولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خسارتهم النهائي بركلات الترجيح.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك قائلا :” أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

السيسي لـ لاعبي منتخب مصر: أديتم ما عليكم .. وكسبتم احترام الجميع

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله”.