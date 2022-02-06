/677783/رقم-تاريخي-للفراعنة-أمام-السنغال-بنهائي-أمم-إفريقيا-2021-بالكاميرون

توجهة مباراة مصر والسنغال إلى ضربات الجزاء، والتي تأيت ثالث مرة في عرس إفريقيا، ورابع مرة للوقت الإضافي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصل المنتخب المصري للمرة الرابعة إلى الوقت الإضافي، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي يتصدر فيها الفراعنة على مر تاريخ البطولة، ويصبح أكثر المنتخبات وصول للوقت الإضافي في نسخة واحده.

أهدر الدولي السنغالي ساديو مانى، ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد تحصله عليه من تخل قوي من محمد عبد المنعم، ويحصل على بطاقة صفراء.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.

نهائي المنتخبين في البطولة

وتوجد مفارقات وأرقام كثيرة بعد تأهل الفريقين للمباراة النهائية، حيث يعد النهائي الثاني على التوالي الذي يتأهل له السنغال، بعدما خسر البطولة الماضية امام الجزائر بنتيجة 1/0.

ويرصد دوت الخليج أرقام وإحصائيات قبل المباراة النهائية المرتقبة بين مصر والسنغال

نهائيات كأس أمم إفريقيا

- النهائى رقم 31 فى تاريخ البطولات الافريقيه (بطولتين بدون مباراة نهائية)

- مصر عادلت رقم غانا بالوصول للنهائى التاسع (بطولة 59 كانت بدون مباراة نهائية)

- فى حالة الفوز مصر تعادل رقم الكاميرون بالفوز بالبطولة خارج أرضها 5 مرات

- 14 فريق فقط سبق لهم التتويج باللقب

- منتخب السنغال هو الوحيد الذي وصل للنهائي مرتين ولم يحرز اللقب ولم يسجل اى هدف في المباراة النهائية

- فريقان فقط فى البطولات الافريقيه سبق لهم الفوز بأول لقب بعد خسارة نهائيين(تونس) و (زامبيا)

وزير الرياضة يساند المنتخب

وطالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم فى مباراة السنغال، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع والعودة بكأس الامم الافريقية للمرة الثامنة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال اليوم الأحد فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.