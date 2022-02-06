/677782/بيومي-فؤاد-يعلن-تعافيه-من-فيروس-كورونا-دور-شديد-مر-بخير

أعلن الفنان بيومي فؤاد تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي أصابه منذ ما يقرب من 10 أيام، مشيرا إلى صعوبة هذا المرض.

دوت الخليجيرصد تعافي بيومي فؤاد من فيروس كورونا المستجد

وقال بيومي فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»: «الحمد لله أنا سلبي ولم أخرج إلا بعد التأكد. دور شديد واستمر 10 أيام ومر بخير».

بيومي فؤاد يعلق على مباراة مصر والسنغال

وتوقع بيومي فؤاد انتهاء مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بالتعادل والذهاب للأشواط الإضافية، وذلك بسبب معرفة كل من الفريقين بالآخر، متمنيا تمكن المنتخب الوطني من اقتناص هدف والحفاظ عليه.

وأضاف: "أملنا كبير في الفريق ولم نتوقع الوصول للأدوار النهائية، وفي جميع الأحوال نشجعهم ونقف وراءهم، وهم أفضل مثال لمصر في الخارج، ويستحقون رفع علم بلدهم."

على الصعيد الآخر، أعلن الفنان بيومي فؤاد عن موعد عرض فيلمه الجديد "مهمة مش مهمة"، من خلال حسابه الرسمي على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه بعد أيام، حيث نشر بوستر الفيلم لتشويق الناس له.

بيومي فؤاد في فيلم مهمة مش مهمة

وكان قد روج بيومي فؤاد لفيمله الجديد من خلال نشر صورة لبوستر مهمة مش مهمة، من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق بموعد طرح الفيلم بجميع دور العرض المصرية والعربية، والمقرر أن يكون يوم 3 فبراير القادم.

وظهر في بوستر الفيلم مجموعة من الشباب الذين يشاركون في بتولع العمل، مثل: أحمد فتحي، كارولين عزمي وياسر الطبجي، ومجموعة من الوجوه الجديدة مثل: لمار، مصطفى البنا، هيا فياض وعبدالمجيد الرهيدي.

تعليقات الجمهور على بوستر فيلم مهمة مش مهمة

علق متابعي الحساب الرسمي للفنان بيومي فؤاد على موقع "إنستجرام"، بالإعجاب وإنتظارهم للفيلم، باركت له الفنانة بشرى على هذا العمل الجديد وقالت له:"مبروك يا زميل ..عقبال اللى بعده"، والفنان رضا إدريس كتب له:"ألف ألف ألف مبروك بالتوفيق والنجاح ياغالي يابن الغوالي أسعدك الله وأسرتك واحبابك وجمهورك يافنان ياكبير".

فيلم مهمة مش مهمة

شارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة فيلم مهمة مش مهمة، مع الفنانة هالة فاخر، ومجموعة من النجوم الشباب، مثل أحمد فتحي، ياسر الطبجي كارولين عزمي ومصطفى البنا، وعدد من الوجوه الجديدة الذين من دول عربة مختلفة مثل: عبد المجيد الرهيدي، هيا فياض ولمار.

يدور الفيلم في إطار كوميدي، يحكي عن شاب سعودي وصديقه الذي ولد من أب سعودي وأم مصرية، وهو وحيد فأحيانًا نشعر بالطيش في تصرفاته، غير أفاكره المجنونة، وهو يتمنى أن يصبح سائق سيارات مشهور في العالم كله.