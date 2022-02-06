/677780/نهاية-الشوط-الإضافي-الأول-بالتعادل-بين-مصر-والسنغال

انتهى الشوط الإضافي الأول بين مصر والسنغال بالتعادل السلبي بدون أهداف ، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية ضمن الدور النهائي من كأس أمم افريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ منتخب السنغال بضغط على على مصر، وحصل على ركلة جزاء مبكره بعد عركلة من محمد عبدالمنعم لإدريسا جناجاي، ليدخل ساديو ماني لتنفيذها، ولكن يتألق أبو جبل ويتصدى لكرة لاعب ليفربول.

ثم بادل منتخب مصر ببعض الهجمات، وكان أخطرهم فرصة من محمد لاح بعد مراوغته لمدافعي السنغال وسددها، ولكن يتصدى لها إدوارد ميندي.

وناوش منتخب السنغال ببعض الهجمات من الجبهتين ن طريق ماني وإسماعيل سار، ولكن تعامل الونش و محمد عبد المنعم مع الكرات العرضية بشكل ناجح.

وفي الدقيقة 42 سدد محمد صلاح كرة قوية على يسار مرمى السنغال، ليتصدى لها ميندي بشكل مميز في أخطر فرص الفراعنة.

مصر ضد السنغال

واستمرت باقي أحداث الشوط بدون تشكيل أي خطورة أخرى تذكر على مرمى الفريقين، وجاء معظم مجريات اللعب في وسط الملعب، مع بعض التدخلات العنيفة من بعض اللاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني استحوذ منتخب مصر على المبارة وحاول أن يهدد مرمى السنغالـ حتى أتيحت فرصة خطيرة للسنغال في الدقيقة 53 من كرة عرضية لإسماعيلا سار يلتقطها أبو جبل قبل ماني.

وأستمرت كرات السنغال الخطيرة من خلال العرضيان من الأجناب، ولكن تألق أبو جبل وحافظ على نظافة شباكه.

ودخل مروان حمدي وأحمد سيد زيزو وتريزيجيه، بدلاً من عمر مرموش وعمرو السولية ومصطفى محمد، في الدقيقة 59 في أول تغييرات كيروش من أجل تحسين الأداء.

وهدد مروان حمدي مرمى السنغال في الدقيقة 74، من رأسية قوية بعد عرضية أحمد فتوح، ولكنها جاءت بجوار القائم.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

كأس أمم أفريقيا

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.