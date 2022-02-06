نشرة أخبار الفن: كورونا يضرب والدة روبي.. دنيا بطمة تدشن حملة لمساندة أسرة ريان.. وهذا ما فعله نجوم الفن قبل مباراة مصر والسنغال

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والتي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

فيروس كورونا يهدد والدة روبي

أعلنت الفنانة كوكي مجدي شقيقة المطربة روبي، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بحالتها الصحية الان، فكتبت عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، : ”ماما كورونا استر يا رب ونبي يا رب”.

دنيا بطمة تعلن مساعدتها لأسرة ريان

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن مساهمتها في مساعدة أسرة الطفل المغربي الراحل ريان ، الذي وقع ضحية لبئر بعمق 32 متر، وصارع الموت بداخله لما يقرب من 6 أيام ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق من خروجه.

وكتب دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجراك»، مناشدة الجمهور بالمشاركة في حملة دعم أسرة ريان: «أتمنى من كل ميسور حال أن يساهم معنا في هذه الحملة التضامنية، ولو بالقليل لعائلة ابننا ريان، فضلًا وليس أمرًا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا ويجعلها في ميزان حسناتكم».

دنيا سمير غانم تدعوا السيدات لمقاومة ختان الإناث

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الختان، على دعم السيدات والفتيات الرافضة لهذه القضية، مؤكدة على أنها تعد جريمة لابد من القضاء عليها.

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو لسيدات قاومن عملية ختان الإناث، وعلقت عليها كاتبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: ««في اليوم العالمي للقضاء على على ختان الاناث، عايزة أوجه تحيه لكل بنت رفضت أنها تكون ضحية الجريمة دي»، مرفقة هاشتاج إحميها من الختان.

دعاء عامر وساندي أبرز المتعافين من فيروس كورونا

وشهد اليوم تعافي عدد من نجوم الفن من فيروس كورونا، إذ أعلنت الإعلامية دعاء عامر، انتصارها على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي أصابها في يوم 30 يناير الماضي.

وكتبت دعاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقة صورة جديدة لها: «حب الناس نعمة ورزق من عند ربنا، شكرًا لكل اللي دعولي وكل اللي سألوا عليا، وأنا عيانة وألف حمد وشكر لك يا رب أنا كويسة والدور خلص الحمد الله حمدًا كثيرًا».

في حين صرحت ساني لموقع دوت الخليج بأنها، أجرت مسحة خلال الأيام الماضية، نتيجة شعورها بتحسن، وظهرت النتيجة خلال معناة مع المرض بـ”سلبي”.

نجوم الفن يدعمون المنتخب الوطني قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، شديدي الحب لكرة القدم، على دعم المنتخب المصري قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، التي من المقرر أن تكون أكثر إثارة وحماس من المبارايات السابقة.

وكان من بين هؤلاء الفنانة زينة، نبيل الحلفاوي، محمد هنيدي، أمير طعيمة، وشيرهان، وغيرهم.

وكانت الاكثر إثارة بينهم دعم المطربة التونسية لطيفة، للمنتخب المصري، والتي تعد لفتة إنسانية عظيمة منها، لتثبت مدى الوحدة الوطنية بين مصر وباقية الدول العربية، فكتبت عبر «تويتر»: «ادعوا لمصر و قولوا امين .. يا رب مصر تفوز النهاردة والكاس يبات في مصر انا ثقتي كبيرة في الابطال ولاد الفراعنة ان شاء الله الكاس لمصر».