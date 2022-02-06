نائب محافظ المنيا يبحث تدريب كوادر الموظفين على النظم التكنولوجية الحديثة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد محمود ابراهيم نائب محافظ المنيا، والدكتوره إيمان عاشور رئيس المعهد القومى للاتصالات NTI، اليوم، اجتماعا موسعا بمقر المعهد وهو الجهة الأكاديمية المتخصصة بوزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال الاستشارات التقنية للاتصالات والإلكترونيات.





يأتى ذلك فى إطار التمهيد لتوقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر بمحافظة المنيا فى مجالات الأمن السيبرانى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية. وبحث الطرفان أوجه التعاون ومناقشة بنود بروتوكول التدريب والتأهيل لكوادر إدارة التحول الرقمى والأمن السيبرانى والبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية.

وتفقد مركز تدريب الفنيين أعمال التركيب والصيانة لشبكات الألياف الضوئية وذلك فى إطار تدريب 3000 فنى على مستوى محافظة المنيا على أعمال تركيبات وصيانة الألياف الضوئية المستخدمة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة البالغ عددها 361 قرية بنطاق المحافظة وإيجاد فرص عمل فى هذا المجال بتوفير كوادر مؤهلة تسمح بإنشاء شركات تقديم الدعم الفنى والصيانة بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوفر الألياف الضوئية الموصلة للمنازل FTTH خدمات البيانات والصوت وتليفزيون الإنترنت VOIP، Data،IPTV ما يتيح تنوعا فى الاستخدام مع تسهيل آليات التعلم عبر منصات التعليم الإليكترونية وإيجاد فرص عمل جديدة تتماشى والاقتصاد الرقمى والخدمات المعتمدة على الإنترنت.

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