نجل مجدي كامل ومها أحمد يتعاقد مع نادي الزمالك الاماراتي

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دوت الخليجيرصد تعاقد نجل مجدي كامل ومها أحمد مع نادي الزمالك الاماراتي

ونشر مجدي كامل صورته بجانب رئيس نادي الزمالك الاماراتي، وعلق عليها معربا عن سعادته: «الحمد الله الذي تتم بنعمتة الصالحات ، تم التعاقد مع نادي الزمالك الامراتي ، خطوة جديدة و مشوار جديد و حلم جديد ، توكلت علي الله يارب كرمك و توفيقك و نجاحك في اللي جاي ان شاء الله ، دعواتكم».

مجدي كامل كنجوم هوليوود

وكان قد شاركت الفنانة مها أحمد، متابعيها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو بطريقة التصوير البطيء، لزوجها الفنان مجدي كامل وهو يدخل من بوابة أحد الفنادق الكبرى، وعلقت عليها:"اوبا عندما تتالق النجوم"، ووضعت خرزة زرقاء لمنع الحسد عن زوجها.

مجدي كامل ومها أحمد

وظهر الثنائي مجدي كامل ومها أحمد في الفترة الأخيرة في عدد من الإحتفالات الفنية واللإجتماعية، وظهرا أيضًا في صور مع فنانين، منهم الفنانة إلهام شاهين في حفل عيد ميلادها الأسبوع المنقضي، وأيضًا مع الإعلامية بوسي شلبي، ضمن مجموعة صور نشرتها بوسي على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد حوارها مع المطرب وليد توفيق في الأرد، الذي تم تسجيله في أحد الساحات الأثرية في الأردن، وبدورها أذاعته بوسي شلبي في بث مباشر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولد الفنان مجدي كامل محمد عبد المجيد سنة 1970، في القاهرة، ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية برفقة الفنان أحمد السقا والفنان محمد سعد، وبدأ في الظهور على الشاشات من قبل تخرجه من المعهد، حيث أستعان به المخرج عاطف الطيب في دور صغير في فيلم تم عرضه عام 1992، وهو دماء على الأسفلت، بعدها تخرج كامل من المعهد بتقدير جيد جدًا وأصبح معيدًا في المعهد العالي للفنون المسرحية.

مجدي كامل في السنيما والتليفزيون

ظهر في العديد من الأفلام السنيمائية في أدوار مهمة، فقام ببطولة مسلسل ماريونت، وقدم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل العندليب، عن قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ، وكانت آخر أعماله الدرامية حتى الآن هو مسلسل الطوفان.

وفي السنيما.. شارك مجدي كامل في أفلام معروفة، مثل: بوحة وابن القنصل، وكان من أبرز أدواره هو الأبن الأكبر للزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية.