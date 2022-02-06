/677772/اتمنى-كل-ميسور-أن-يساهم-معنا-دنيا-بطمة-تعلن-مساعدتها-لأسرة-ريان

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن مساهمتها في مساعدة أسرة الطفل المغربي الراحل ريان ، الذي وقع ضحية لبئر بعمق 32 متر، وصارع الموت بداخله لما يقرب من 6 أيام ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق من خروجه.

دوت الخليجيرصد مساهمة دنيا بطمة في مساعدة أسرة الطفل ريان

ونشرت دنيا بطمة منشور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كتب عليه: مريت أنا وأسرتي الصغيرة والكبيرة لي، وهي أنتم بـ 5 أيام صعبة، كان أملنا أن نرى ريان بين عائلته، لكن بعد مجهودات أبطال مشكورين على كل شيء، قدر الله وما شاء الله فعل، انتقل إلى رحمة الله يا رب».

وتابع البيان: «قررت باسمي واسم عائلتي واسم المغاربة أن أساعد بمبلغ مادي، وهذا واجب علي كمغربية أن ارسم ولو ابتسامة على وجه عائلة ابن كل المغاربة ريان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويجعلها في ميزان حسناتكم».

دنيا بطمة تناشد الجمهور بالمشاركة في حملة دعم أسرة الطفل ريان

وعلقت دينا بطمة على المنشور، مناشدة الجمهور بالمشاركة في حملة دعم أسرة ريان: «أتمنى من كل ميسور حال أن يساهم معنا في هذه الحملة التضامنية، ولو بالقليل لعائلة ابننا ريان، فضلًا وليس أمرًا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا ويجعلها في ميزان حسناتكم».

موعد عزاء الطفل المغربي ريان

الجدير بالذكر، أنه كشف النائب البرلماني المغربي عبد الرحيم بوعزة، لموقع هسبريس المغربى، عن موعد جنازة الطفل ريان، مشيراً إلى انها ستقام غدا الإثنين بعد صلاة الظهر.

وفاة الطفل المغربي ريان

ولقى ريان مصرعه في مساء يوم السبت المنقضي، وفقا لبلاغ من الديوان الملكي المغربي، جاء به “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

ونجحت جهود انتشال الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر الذي سقط فيه الثلاثاء الماضي، و قد سقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.

وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما “أنقذوا ريان”، و”قلوبنا مع ريان” منصات التواصل الاجتماعي.