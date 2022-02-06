كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن فرض رسوم دمج على محطات الطاقة الشمسية الأكثر من 500 كيلو وات هى مقابل استخدام الشبكة القومية للكهرباء لتوزيع القدرات المولدة من المحطة من خلال الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح شاكر ، أن هذه الرسوم التى تم أعلنها فى الكتاب الدورى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتم تطبيقها على المستثمرين الكبار في هذا المجال، موضحا أن الوزارة مسئولة عن مد المحطة الشمسية التى تم دمجها بالشبكة القومية بالتيار فى حالة وجود أى توقف للمحطة الشمسية وذلك من خلال نظام صافى القياس.
ويرى شاكر أن هذا القرار لا يمثل أى عرقلة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة فى مصر ، موكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات و تيسير العاقبات أمام جميع المستثمرين في مجال الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الكهرباء: رسوم دمج المحطات الشمسية مقابل استخدام الشبكة القومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.