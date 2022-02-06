عاجل.. مراسل «إكسترا نيوز» بالقاهرة ينقل أجواء مباراة مصر والسنغال

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الجماهير تنتظر لحجز أماكنهم لمشاهدة المباراة قبل انطلاقها بأربع ساعات، مؤكدا أن هناك روح معنوية مرتفعة فى الشوارع. وأكد أن مراكز الشباب بالمحافظة فتحت أبوابها للجمهور لمشاهدة المباراة، لافتا إلى أن الأعداد كبيرة.

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