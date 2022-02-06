/677767/دنيا-سمير-غانم-بيوم-القضاء-على-الختان-تحية-لكل-بنت-رفضت-تكون-ضحية-الجريمة-دي

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الختان، على دعم السيدات والفتيات الرافضة لهذه القضية، مؤكدة على أنها تعد جريمة لابد من القضاء عليها.

دوت الخليجيرصد رسالة دنيا سمير غانم للفتيات في اليوم العالمي للختان

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو لسيدات قاومن عملية ختان الإناث، وعلقت عليها كاتبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: ««في اليوم العالمي للقضاء على على ختان الاناث، عايزة أوجه تحيه لكل بنت رفضت أنها تكون ضحية الجريمة دي»، مرفقة هاشتاج إحميها من الختان.

دنيا سمير غانم وقصيدة بلادي اسلمي

وكانت قد أعربت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في أغنية «بلادي اسلمي»، والتي تغنت بها ضمن احتفالية قادرون باختلاف الذي أقيمت منذ أيام ليست بالقليلة احتفالا بيوم ذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اتي ذلك بعدما وضع القصيدة ضمن منهج اللغة العربية المقرر على الصف الرابع الابتدائي، فكتبت سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «بلادي أسلمي نصّ بيتدرس في رابعة ابتدائي، والحمد لله فخورة جدًا إني شاركت في العمل المؤثر ده، اللي كان الهدف منه كله، خير وحب، وببارك كل صناع العمل، وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية»

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

دنيا سمير غانم تغني للممرة الأولى بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.