/677766/هاني-شاكر-ينعي-الطفل-المغربي-ريان-بكلمات-مؤثرة

تقدم المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بخالص تعازيه للطفل المغربي الراحل ريان، الذي اهتز لنبأ وفاته مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وانخلعت له القلوب من مكانها إثر واقعته المؤلمة.

دوت الخليج يرصد نعي هاني شاكر للفنان المغربي ريان

وكتب هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة الطفل ريان: «من باطن الأرض إلى عنان السماء، خالص التعازي إلى عارفة ريان، والى شعب المغربي، وكل الشعوب العربية».

موعد عزاء الطفل المغربي ريان

الجدير بالذكر، أنه كشف النائب البرلماني المغربي عبد الرحيم بوعزة، لموقع هسبريس المغربى، عن موعد جنازة الطفل ريان، مشيراً إلى انها ستقام غدا الإثنين بعد صلاة الظهر.

وفاة الطفل المغربي ريان

أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

ونجحت جهود انتشال الطفل المغربي ريان وإخراجه من البئر الذي سقط فيه الثلاثاء الماضي، و قد سقط الطفل ريان، الثلاثاء الماضي، في بئر مائي ضيق غير مغطى بالقرب من منزل العائلة بقرية تاموروت في منطقة شفشاون شمالي المغرب.

وبدأت جهود إنقاذ الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، صباح الأربعاء، وتمكنت فرق الإنقاذ من إمداد الطفل بالماء والأكسجين عبر أنابيب، وحظيت هذه القضية بتعاطف كبير وتصدر وسما “أنقذوا ريان”، و”قلوبنا مع ريان” منصات التواصل الاجتماعي.

النقابة تتبنى الموهوبين من ذوي الهمم

من ناحية أخرى، أصدرت النقابة بيانًا أعلنت فيه تبني المواهب من ذوي الهمم قائلة: "في إطار تنمية برنامج فخامة رئيس الجمهورية لرعاية ذوي الهمم الذي يتفق مع دور النقابة في البحث وتنمية المواهب ورعايتهم لدعم جيل جديد، قررت النقابة الإشراف الفني علي مسابقة لتنمية مواهب ذوي الهمم من الموهوبين بجانب المواهب الواعدة مع شركة A T one shot للإنتاج لإقامة مسابقة للغناء، وسوف يتم إنتاج عمل مسرحي متكامل من إنتاج الشركة وغناء الفائزين في المسابقة".

وأضافت النقابة في بيانها: "وهذه أولي خطوات النقابة برنامجها لتنمية القدرات واكتشاف مواهب واعده تحمل سمات وملامح الفن المصري المقدر لدي كافة الشعوب العربية وتظل مصر رائدة بفنها وثقافتها.. عاشت مصر منبرآ للثقافة والفنون .. نقيب المهن الموسيقية - هاني شاكر".