/677765/صلاح-عبد-الله-ومحمد-ثروت-يتمنون-الفوز-للمنتخب-المصري

سيلتقي المنتخب المصري اليوم مع نظيره السنغالي في مبارة نهائي كأس أمم إفريقية، والكل ينتظر استكمال المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح لمسيرة إنتصاراته ليتوجه للكأس.

دوت الخليج يرصد توقعات النجوم لنتيجة اليوم والدعوات للمنتخب بالفوز

صلاح عبد الله يتمنى الفوز للمنتخب الوطني

عبر صلاح عبد الله عن فخره بالأداء الرجولي الذي قدمه لاعبي منتخب مصر في المباريات الماضية في كأس الأمم الإفريقية، من خلال مداخلة لبرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، وأعلن عن تمنيه بفوز المنتخب الوطني، وحصوله على الكأس ليعود إلى مصر وهو مرفوع الرأس، متسببًا في فرح عارم لكل الشعب المصري.

وقال صلاح عبد الله خلال المداخلة أن مهما حدث خلال المباراة الأخيرة لكأس الأمم الإفريقية أننا سنظل فخوؤين بلاعبي منتخبنا الوطن وبما حققوه من أنتصارات ماضية.

محمد ثروت يدعوا للمنتخب

في حين نشر الفنان محمد ثروت صورة له من أحد مشاهرده في أعماله، وكتب عليها:"يا رب صبحنا وربحنا وقدام ساديو ماني ما تفضحنا"، وعلق عليها:" يارب إحنا غلابة .. معانا ٧ بطولات بس"، وتفاعل معه الجمهور وعلقوا علي صورته يدعون للمنتخب، وكتب كثيرون أنهم يثقوا بالمنتخب الوطني ولاعبيه بأنهم سيعودون بالكأس لنحتفل بهم.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

وزير الرياضة يساند منتخب مصر

وطالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم فى مباراة السنغال، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع والعودة بكأس الامم الافريقية للمرة الثامنة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال اليوم الأحد فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.