الهلال يكتسح الجزيرة بسداسية ويواجه تشيلسي فى نصف نهائي مونديال الأندية

تأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزا كاسحا على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب استاد محمد بن زايد ، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الامارات وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

تقدم الجزيرة أولا حيث جاء الهدف في الدقيقة 14 من عمر المباراة عبر اللاعب عبداللاي ديابي.

وتعادل الهلال في الدقيقة 36 عبر المهاجم النيجيري أوديون إيجالو الوافد الجديد لصفوف الفريق من كرة رأسية أمام المرمى.

وسجل ماثيوس بيريرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 40 من تسديدة رائعة.

وجاء الهدف الثالث للهلال عبر اللاعب محمد كنو في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف الرابع عبر نجم الهلال الدولي السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

ثم سجل المالي موسى ماريجا أهداف الزعيم في الدقيقة 88 من عمر المباراة، واختتم كاريلو السداسية في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يواجه فريق الهلال نظيره تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، في المربع الذهبي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فيما جاء تشكيل الجزيرة على النجو التالي: علي خصيف، محمد ربيع، محمد العطاس، ميلوش كوسانوفيتش، خليفة الحمادي، عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، ثولاني سيريرو، عبدالله ديابي، فيكتور سا، أحمد العطاس.

وكان الجزيرة الاماراتى قد تخطى في المباراة الأولى منافسه بيري بطل تاهيتي بعد فوز الأول بأربعة أهداف لهدف الخميس الماضى.