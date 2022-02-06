جولة للأئمة الفلسطينيين بالجامع الأزهر ومسجد الحسين (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، جولة ميدانية لمسجدى الجامع الأزهر والإمام الحسين، بالقاهرة مساء اليوم الأحد.





وخلال الجولة أعرب الأئمة الفلسطينيون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية للأماكن الطيبة والمحببة إلى نفوسهم والتى كثيرا ما سمعوا عنها، وقدموا كامل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على البرامج الرائعة للدورة التدريبية المشتركة، سواء من ناحيتها العلمية أم الثقافية. رافق الوفد خلال الجولة الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب، والشيخ هيثم رمضان مدير أكاديمية الأوقاف الدولية، وكان فى استقبال الوفد الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور مصطفى عبد السلام محمد إمام مسجد الإمام الحسين، والدكتور هانى عواد مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

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