عاجل.. موفد «إكسترا نيوز» بالكاميرون: حضور مشرف لشباب مصر لتشجيع المنتخب

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد، أن هناك حضور مشرف لشباب مصر لتشجيع المنتخب المصرى، خصوصًا بعد التسهيلات التى أجريت للمشجعين.

وأوضح موفد فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك احتفالات على الطائرات وفى المطار عند وصول الجماهير.