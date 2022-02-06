جدة - نرمين السيد - وأوضح أن قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح، تترقب المباراة وجميع المقاهى تستعد للمباراة التى يحرص عدد كبير من أهالى القرية على مشاهدتها. وأضاف أن البعض يراهن على الروح القتالية للمنتخب المصرى والتى ظهرت فى المباريات الثلاث الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مراسل إكسترا نيوز يرصد استعدادات قرية محمد صلاح لمباراة المنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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