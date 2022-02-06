عاجل.. مواطنون لـ«إكسترا نيوز»: إن شاء الله نكسب السنغال 2-1

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المصريين: "إن شاء الله هنكسب، وإحنا فخورين بيكم"، وأضاف آخر: "ربنا معاكم وتكسبوا الكأس عشان تعبتوا واتظلمتوا كتير، وإن شاء الله ترجعوا بالكأس لأنكم أبطال". وعلق آخر: "إن شاء الله المنتخب يكسب 2 – 1"، وأضاف آخر: "إن شاء الله نكسب 2- 1 ومحمد صلاح يجيب جونين". وتابع آخر: "المنتخب هيحقق فوز على السنغال وكل الدعم للمنتخب"، وعلق آخر: "إن شاء الله ربنا معاهم، الفريق عمل اللى عليه فى المباريات السابقة، والفريق رجالة".

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