عاجل- «إكسترا نيوز»: أهالى محمد صلاح يثقون فى فوز مصر على السنغال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا قناة "إكسترا نيوز" الأجواء داخل قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح قائد المنتخب المصرى ونادى ليفربول الإنجليزى، وذلك قبل نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقامة فى الكاميرون.





وتوافد الأهالى على المقاهى وزينوها بصور محمد صلاح، وأكدوا ثقتهم فى فوز المنتخب المصرى على نظيره السنغالى خاصة بعد التغلب على السودان وكوت ديفوار والمغرب والكاميرون. ويعد هذا اللقب هو الأغلى لأهالى قرية نجريج لأن محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب لأول مرة. ويستعد المنتخب المصرى لخوض مباراة السنغال، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، فى نهائى أمم إفريقيا بحثا عن اللقب الثامن.

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