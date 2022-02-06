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عاجل.. «إكسترا نيوز» ترصد استعدادات الجيزة لمشاهدة مباراة المنتخب

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فهمى غالى 2022-02-06 20:54 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عبدالرازق مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، بالجيزة، إن باعة الأعلام هم أبطال المشهد فى الجيزة، حيث يفترشون الشوارع لبيع الأعلام للمواطنين لدعم المنتخب فى مباراته أمام السنغال.

كما تستعد مقاهى المحافظة للدفع بعدد أكبر من الكراسى من أجل مشاهدة المباراة، كما قامت عدد من مراكز الشباب والأندية بتجهيز عدد من الشاشات والمقاعد لمشاهدة المباراة.

وأوضح أن هناك عددا من الاستعدادات الشعبية من قبل المواطنين لمساندة المنتتخب المصرى فى مباراته مع السنغال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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