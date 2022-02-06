وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف، أن تنظيم هذا النوع من التدريب، يأتى فى إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية متميزة، واستمرارًا للتعاون المُشترك بين المدينة والجامعات المصرية بشأن إقامة المدارس الصيفية والشتوية؛ لتدريب وتنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الكليات العملية "الهندسة - الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم – الزراعة"، مشيرة إلى أن المدارس تضمنت مُحاضرات نظرية بالإضافة إلى التجارب العملية، وذلك فى ضوء سعى المدينة للحفاظ على تقديم دورها الفعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيًا مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وأشار التقرير إلى أن فعاليات اليوم الأول للمدرسة تضمنت الحضور الفعلى لطلاب جامعة الإسكندرية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتقدم للتدريب بالمدرسة 190 طالبًا، وتم قبول 94 طالبًا، وذلك فى برامج طرق تحليل مياه الصرف الصناعى، Quantum computing، التعريف البروتينى، الإنتاج الحيوانى والداجنى، اكتشاف الأدوية وتحديدها وصياغتها، وتقنيات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها.
وأضاف التقرير أنه تم تنظيم 5 دورات بنظام الحضور أون لاين لطلاب الجامعات المصرية المختلفة، وتقدم 2477 طالبًا، وتم قبول 1311 طالبًا، وذلك فى إطار المُساهمة بشكل فعال فى تنمية مهارات الطلاب، لمواكبة التطور التقنى وربطهم بسوق العمل المحلى والدولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح المدارس الشتوية لطلاب الجامعات المصرية لعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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