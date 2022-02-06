افتتاح المدارس الشتوية لطلاب الجامعات المصرية لعام 2022

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول افتتاح المدينة المدارس الشتوية لطلاب الجامعات المصرية لعام 2022، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجارى.





وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف، أن تنظيم هذا النوع من التدريب، يأتى فى إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية متميزة، واستمرارًا للتعاون المُشترك بين المدينة والجامعات المصرية بشأن إقامة المدارس الصيفية والشتوية؛ لتدريب وتنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الكليات العملية "الهندسة - الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم – الزراعة"، مشيرة إلى أن المدارس تضمنت مُحاضرات نظرية بالإضافة إلى التجارب العملية، وذلك فى ضوء سعى المدينة للحفاظ على تقديم دورها الفعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيًا مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات اليوم الأول للمدرسة تضمنت الحضور الفعلى لطلاب جامعة الإسكندرية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتقدم للتدريب بالمدرسة 190 طالبًا، وتم قبول 94 طالبًا، وذلك فى برامج طرق تحليل مياه الصرف الصناعى، Quantum computing، التعريف البروتينى، الإنتاج الحيوانى والداجنى، اكتشاف الأدوية وتحديدها وصياغتها، وتقنيات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها.

وأضاف التقرير أنه تم تنظيم 5 دورات بنظام الحضور أون لاين لطلاب الجامعات المصرية المختلفة، وتقدم 2477 طالبًا، وتم قبول 1311 طالبًا، وذلك فى إطار المُساهمة بشكل فعال فى تنمية مهارات الطلاب، لمواكبة التطور التقنى وربطهم بسوق العمل المحلى والدولى.