رثاء مؤثر من الشيخ خالد الجندى للطفل ريان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصف الشيخ خالد الجندى، الطفل المغربى ريان بأنه من "ملائكة البشر"، وهو لفظ مجازى وليس مادى كما قد يعتقد البعض، حيث ارتقى الطفل من قاع البئر إلى جنة السموات والأرض ولقى الله سبحانه وتعالى.





شدد الجندى خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، على أنه لا رد لقضاء الله تعالى فالفعل فعله والأمر أمره والأمور تجرى بأمره والمشيئة رهن إرادته، والخلق عند الله تعالى سواسية ولا رد لكلماته ولا معقب لأمره وفعال لما يريد.

تابع أن الحدث به دروس عديدة مؤثرة وبالغة، وكان الجميع يتمنى أن تسير الأمور ضمن قصة النجاة ولكن النجاة التى يتصورها البشر بعقولهم تختلف عن النجاة التى يرسمها القدر، مشيرًا إلى أن الإنسان دائمًا يقف عاجزًا عن فهم المراد من القدر ولكن القدر له حسابات لأنه حين يدفع الإنسان إلى النجاة تكون بمشيئة الله وليس مشيئة الإنسان.

كان الديوان الملكى المغربى، قد أعلن مساء السبت، وفاة الطفل ريان، وقال فى بيان، إن الملك محمد السادس، ملك المغرب، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدى الفقيد، الذى وافته المنية، بعد سقوطه فى بئر.

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.