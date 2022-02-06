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/677761/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يصل-ستاد-العاصمة-ياوندي-لمؤازرة-منتخب-مصر-بنهائي-أمم-أفريقيا
وصل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ستاد أحمد اهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.
دوت الخليج
مباراة منخب مصر أمام السنغال
يشارك في وفد التنسيقية كلا من أعضاء مجلس النواب طارق الخولي، محمد تيسير مطر، إيمان الألفي، خالد بدوي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي، محمد السباعي، علاء مصطفى ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي، أحمد يحيى، مصطفى مسلم، شادي الكردي، عرفات العزب، أدم الطوخي، يوسف شعبان، سليمان جمعة، مينا سنبل، مينا كرم، أحمد فتحي، عمرو البنا، تقى شاهين، إيهاب نبيل، أحمد عبدالصمد، أحمد تامر، شريف الرفاعي، عمرو عبدالعظيم، ريم القاضي، باسم لطفي، إبراهيم رمضان، مريم النجدي، مؤمن سيد، هند عبدالغفار.
ويشارك وفد التنسيقية للمرة الخامسة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وتتمنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة بالبطولة الأفريقية الثامنة.
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